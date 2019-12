Für Sebastian Preuss darf es gerne etwas mehr sein. Der Profi-Kickboxer geht 2020 als zehnter Bachelor in die deutsche TV-Geschichte ein. Seinen Geschmack bei der Partnerwahl machte der Münchner kürzlich sehr deutlich klar: Er steht auf Frauen mit etwas größeren Hinterteilen. Mit dieser Idealvorstellung ist der Blondschopf nicht allein. Auch Bauer Reiner achtet bei einer möglichen Partnerin in erster Linie auf ihre Kehrseite.

In der Vorstellungssendung von Bauer sucht Frau International sprach der Pferdetrainer darüber, was ihn am anderen Geschlecht besonders anzieht. Als Zweites zählte der 59-Jährige dabei den Po auf und revidierte gleich die Reihenfolge der drei Hauptattribute: "Sonst denken alle: Was ist das für ein Arsch? Pass auf, ich sag Augen, Lächeln und dann ihr Arsch. Ach, ihr sendet ja sowieso, was ihr wollt", witzelte der Wahl-Ungar mit dem Kamerateam.

Vor allem aber möchte Reiner endlich eine Partnerin finden, um sich vollständig zu fühlen. "Kein Mensch sollte wirklich alleine sein, vielleicht für eine kurze Zeit, aber nicht für immer", erklärte der Tierliebhaber. Wie fandet ihr seinen Spruch? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Profi-Kickboxer

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Reiner aus Ungarn

TVNOW / Arya Shirazi Sebastian Preuss, der Bachelor 2020

