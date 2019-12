In diesem Jahr nahm Lukas Linder an The Voice of Germany teil, wo er im Team von Mark Forster (35) bei den Battles gegen die spätere Finalistin Fidi Steinbeck ausschied. Doch der Singer-Songwriter hat noch viel mehr auf dem Kasten als nur seine Musik. Der 26-Jährige ist ein aufsteigender Stern am TikTok-Himmel, wo er unter anderem seine Songs präsentiert. "Es gibt aber noch ein paar andere Themen, die mir sehr wichtig sind, wie zum Beispiel Storytelling, Wissensvermittlung, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das wird bei mir sehr großgeschrieben und kommt da auch sehr gut an", verriet Lukas im Promiflash-Interview beim TikTok-Event zum Thema Digital Wellbeing in Berlin.



