Josephine Welsch verrät weitere Details zu ihrer Schwangerschaft. Erst einen Tag ist es her, dass die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Partner Robert Dallmann völlig überraschend mitteilten, dass sie bald zum zweiten Mal Eltern werden. Der Babybauch der Schauspielerin ist inzwischen schon unübersehbar, trotzdem schaffte es das Paar, die Schwangerschaft über Monate geheimzuhalten. Wie lange genau verriet Josephine jetzt.

Auf Instagram bietet die Blondine einen der ersten Einblicke in Bezug auf ihre erneute Baby-Kugel-Zeit: "Die meistgestellte Frage ist die, wie weit wir sind. Wir sind jetzt Anfang des sechsten Monats, es wird also ein Frühlingswunder." So lange behielten Josephine und ihr Wolf – so lautet Roberts Spitzname – die freudigen Neuigkeiten also für sich. Dazu stellt die Berlinerin ein Ultraschallbild ihres ungeborenen Sprösslings online.

Ihr erstes Kind ist im Oktober 2018 zur Welt gekommen. Den Namen des Sohnes verrieten die stolzen Eltern bis heute nicht. Im Gegensatz dazu gibt Josephine allerdings preis, welche Unterschiede sie in der jetzigen Schwangerschaft im Vergleich zu ihrer ersten feststellt: "Irgendwie alles anders als bei unserem ersten Wunder, ich habe das Gefühl, ich kann jetzt schon nicht mehr und platze."

Instagram / josephine_welsch Josephine Welschs Ultraschallbild

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und ihr Partner Robert Dallmann, Weihnachten 2019

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und ihr Sohn

