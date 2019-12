Die Kinder lieben ihn, die Erwachsenen fürchten seine Streiche – die Rede ist von Michel aus Lönneberga. Um die dreiteilige TV-Serie "Immer dieser Michel" herrscht seit den frühen 70er Jahren ein richtiger Hype! Alljährlich zu Weihnachten flimmern die Geschichten um den schwedischen Lausbub vom Katthult-Hof in Småland über die Mattscheiben. Dabei hat sich sein Name längst in den Köpfen der deutschen Fans verankert. Das Publikum im Ausland kennt den frechen Bengel allerdings als Emil: Doch warum wurde die Kultfigur umbenannt?

Astrid Lindgrens (✝94) Romanreihe heißt im Original eigentlich "Emil i Lönneberga". In insgesamt 44 Sprachen erschienen die zwölf Bücher der Autorin, von denen die ersten drei verfilmt wurden. Dass der Protagonist in Deutschland aber auf "Michel" hört, hat einen ganz bestimmten Grund: Hierzulande gab es nämlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Werke schon einen Kinderbuchhelden namens Emil – erschienen 1929 in "Emil und die Detektive" von Erich Kästner. Um die Dopplung zu vermeiden, wurde Michel zum Leben erweckt.

Auch in einem anderen Land wurde der Titel der Paraderolle kurzerhand ausgetauscht: In Frankreich ist der sympathische Rotzlöffel als "Zozo la Tornade" (zu Deutsch: "Zozo der Wirbelwind") bekannt. Habt ihr gewusst, dass Michel eigentlich anders heißt? Stimmt ab!

United Archives GmbH / ActionPress Michel aus Lönneberga

United Archives GmbH / ActionPress Jan Ohlsson als Michel (Mitte) in "Michel in der Suppenschüssel", 1971

Getty Images Astrid Lindgren im April 1977 in Stockholm

