Was Jujimufu (33) kann, sollte man besser nicht zu Hause nachmachen! Der Bodybuilder aus dem US-Bundesstaat Alabama ist im Netz für seine skurrilen Clips bekannt. Besonders beliebt bei seinen mehr als 1,6 Millionen Instagram-Followern sind die Videos, in denen er seine Spagattechnik unter Beweis stellt. Mit diesem Trick schaffte er es 2016 sogar zu America's Got Talent, wo er Heidi Klum (46) wortwörtlich auf den Arm nahm und die Jury mit seiner kraftvollen Akrobatik zum Staunen brachte. Was er noch so drauf hat, seht ihr im Video.

Instagram / jujimufu Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de