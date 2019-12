2019 hatten einige prominente Persönlichkeiten nicht so viel Glück in der Liebe! Nach nicht mal einem Jahr Ehe gaben Miley Cyrus (27) und Liam Hemsworth (29) im August ihr plötzliches Liebes-Aus bekannt. Doch die beiden sind nicht das einzige Couple, das sich in diesem Jahr dazu entschlossen hat, getrennte Wege zu gehen. Anfang des Jahres fand das Liebesmärchen von Thomas Gottschalk (69) und seiner Thea ein überraschendes Ende – und das nach fast 50 gemeinsamen Jahren. Die junge Liebe zwischen Bachelorette Gerda Lewis (27) und ihrem Auserwählten Keno Rüst hielt dagegen gerade einmal vier Monate.



