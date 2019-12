Bei den Dreharbeiten von Der Prinz von Bel-Air geht es damals ziemlich entspannt zu. In der Kult-Serie aus den 90er-Jahren mischt Will Smith (51) in der Hauptrolle das Leben seiner reichen Familie ordentlich auf. Im Interview mit Promiflash auf der Comic Con in Dortmund plaudern die Darstellerinnen Karyn Parsons (53) und Daphne Maxwell Reid (71) über die Zeit am Set. "Wir haben viel rumgealbert", erzählte Daphne. Es sei sehr spielerisch gewesen und es soll viele Albernheiten zwischen den Cast-Mitgliedern gegeben haben, bestätigte Karyn ihre Kollegin.

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de