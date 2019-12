Maren Wolf (27) kamen sofort die Tränen, als sie erfuhr, dass sie endlich schwanger ist! Seit langem versuchen die YouTuberin und ihr Ehemann Tobias Eltern zu werden. Vor einigen Monaten mussten sie die Babyplanung allerdings pausieren, weil es der 27-Jährigen gesundheitlich nicht gut ging. Im Dezember versuchte es das Paar wieder – und dann klappte es auf Anhieb. Ganz zur Freude der beiden, wie sie jetzt in einem neuen YouTube-Video zeigen: "Nach der Zeit, in der es mir so schlecht ging… wir haben es jetzt halt eine ganze Zeit nicht probiert, das war jetzt das erste Mal wieder, dass wir’s probiert haben. Ich kann das gerade nicht verstehen", schluchzt Maren darin überglücklich mit dem positiven Test in der Hand.



