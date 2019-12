Was ist aus Samantha Fox geworden? Die Britin wurde in den 80er-Jahren mit 16 Jahren plötzlich berühmt: Nach einem Oben-ohne-Shooting für eine Tageszeitung mauserte sich die Blondine zu einem erfolgreichen Pin-up-Girl – vor allem wegen ihrer natürlich großen Oberweite. Im Anschluss kletterte sie als Sängerin die Karriereleiter noch weiter hinauf und landete mit Songs wie "Touch Me" oder "Naughty Girls" ganz oben in den Charts. Doch wie sieht Samantha über 30 Jahre später aus?

Die 53-Jährige hat sich heute von den freizügigen Looks verabschiedet, ist aber ihrer blonden Haarmähne – und vor allem der Musik treu geblieben. Die Künstlerin steht immer noch auf der Bühne und begeistert das Publikum. Auch nach Deutschland kehrt sie im kommenden Jahr für die größte 80er-Party Europas in Düsseldorf zurück: "Und ich freue mich darauf. Ich hab gute Erfahrungen in Deutschland gemacht", offenbarte sie nun gegenüber Bild.

Doch nicht nur der Musik hat sich Samantha verschrieben: "Ich bin in so viele Projekte involviert, die mich wirklich beschäftigen. Seien es Projekte in Afrika zum Schutz von Löwen. Ich setze mich für alte Leute ein, für Frauenrechte, für Obdachlose, für Kinder, für die LGBT-Bewegung, für die Umwelt", erklärt das ehemalige Model. Sie nutze ihre Bekanntheit auch, um auf Probleme aufmerksam zu machen.

Getty Images Samantha Fox in den 80er-Jahren

Getty Images Samantha Fox 1984

Getty Images Samantha Fox 2019

