2019 war ein ganz besonderes Jahr für Dagi Bee (25): Nicht nur war die YouTuberin mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (25) über ein halbes Jahr nach ihrer Traumhochzeit in den Flitterwochen, sie drehte auch endlich wieder ein Video mit ihrem Ex-Freund Liont (27) – ganze vier Jahre nach ihrer Trennung. Aber das war noch lange nicht alles: Promiflash fasst jetzt noch einmal die wichtigsten Highlights der Blondine zusammen. So klärte sie unter anderem auch auf, wie ihr richtiger Name lautet und ging gegen Ende des Jahres noch einmal so richtig in die Sex-Offensive. Ob sie und ihr Liebster 2020 nun der Familienplanung widmen werden?



