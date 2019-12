Nadine Menz (29) muss sich wegen ihrer Figur nach der Geburt rechtfertigen! Im August wurden die GZSZ-Darstellerin und ihr Freund Sascha Bigalke (29) Eltern. Seitdem versorgt die Schauspielerin ihre Fans regelmäßig mit Updates von ihrem neuen Alltag als Mutter und zeigte deshalb vor einigen Tagen ihren After-Baby-Body im Bikini – daraufhin musste sie einen regelrechten Shitstorm über sich ergehen lassen. Doch die 29-Jährige wehrt sich gegen die harschen Kritiker.

In Ihrer Instagram-Story nimmt Nadine jetzt Stellung zu den Kommentaren ihrer Abonnenten, die ihr unter anderem vorgeworfen haben, zu dünn zu sein, zu viel Sport zu machen und noch dazu zu hungern. "Ich kann gar nicht zu viel Sport machen, weil ich nach meiner Geburt – die war nicht ganz so einfach – ziemlich lange keinen Sport machen durfte", verriet sie im Netz. Sie gehe, wenn es zeitlich passt, einmal in der Woche zum Zumba und verbringe nicht den ganzen Tag im Fitnessstudio.

Auch von Diäten lasse sie die Finger, weil sie Lia morgens und in der Nacht noch stille und Schlankheitskuren sich auf die Muttermilch auswirken würden. Für Nadine sei klar, dass alle Frauen unterschiedlich veranlagt sind und sie selbst einfach Glück hatte, so schnell wieder in Form zu kommen.

Instagram / nadinemenz Nadine Menz mit ihrem Freund Sascha und ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / nadinemenz Ex-GZSZ-Star Nadine Menz und ihr Baby

Anzeige

Instagram / nadinemenz Nadine Menz, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de