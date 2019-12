Lässt sich Oliver Pocher (41) auf ein Kräftemessen mit den SixxPaxx ein? Bei 5 gegen Jauch ließ der Comedian mit der bekannten Stripper-Gruppe die Hüllen fallen und kreiste die Hüften sexy in einem engen Unterhöschen. Nach dem gemeinsamen Auftritt erlaubte sich der TV-Scherzkeks allerdings einen kleinen Seitenhieb gegen die Jungs und meinte, dass sie zwar Muckis aber nicht besonders viel in der Birne hätten. Wie sie Promiflash jetzt verraten haben, lassen sich die Jungs das nicht gefallen – und fordern Oli zu einem Wissens-Match heraus.

"Die SixxPaxx, wir sind nicht auf den Kopf gefallen und dass wir clever sind, das würden wir gerne beweisen. Also such dir eine Sendung aus, wir sind für alles bereit", richtet Gruppen-Mitglied David Farell in einem Clip, der Promiflash vorliegt, das Wort an den Comedy-Star. Er stellt klar, dass die Hotties nicht nur eine sexy Fassade haben, sondern auch mit Grips im Kopf überzeugen könnten. Ob sich Oli dieser Herausforderung stellen wird?

Während der Quiz-Show hatte der frischgebackene Vierfach-Papa allen Männern draußen Mut machen wollen, dass ein hübsches Äußeres nicht das Wichtigste sei. "Man muss nicht nur so einen durchtrainieren Körper haben. Es kommt ja auch drauf an, dass man was in der Birne hat. Er ist ja zum Beispiel sau dumm... Das sehen sie ja gar nicht", wandte er sich ans Publikum und scherzte über seine freizügigen Tanz-Kollegen.

TVNOW Oliver Pocher, die SixxPaxx und Marc Terenzi bei "5 gegen Jauch"

Friedrich,Jürgen/ ActionPress Die SixxPaxx

TVNOW Oliver Pocher, Moderator

