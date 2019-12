Orlando Bloom (42) und Katy Perry (35) haben sich bekanntlich am Valentinstag verlobt, doch eine Hochzeit muss noch etwas auf sich warten lassen. Insidern zufolge wurde der große Tag der beiden Stars nämlich aufgrund von Problemen mit der Location nach hinten verschoben. Das hält die Sängerin aber nicht davon ab, schon einmal über die ferne Zukunft als Ehefrau und die gemeinsame Familienplanung nachzudenken. Gibt es im Hause Bloom-Perry also bald Nachwuchs?

Katy ist in Sachen Nachwuchs wohl auf den Geschmack gekommen. In Hinblick auf das neue Jahr offenbarte sie im Gespräch mit People nämlich: "Es gibt einige wundervolle persönliche Dinge, die in der Zukunft auf mich zukommen und sehr spannend sind. Wie meine ganz eigene Vorstellung von Familie zu schaffen." Das hört sich doch ganz danach an, als habe sich die Musikerin schon den ein oder anderen Gedanken über gemeinsame Kinder mit Orlando gemacht. Weiter erklärte sie: "Was mein persönliches Leben angeht, will ich meinen Alltag optimieren und eine kontinuierliche Balance schaffen."

Im Herbst plauderte bereits Orlando aus dem Nähkästchen. "Ich liebe Kinder. Katy ist großartig mit Kindern", verriet er damals Radiomoderator Howard Stern (65). Für den Schauspieler, der mit Model Miranda Kerr (36) bereits einen Sohn hat, wäre es eine wundervolle Sache: "Das streben wir an."

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der "Carnival Row"-Premiere

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry bei der Monte-Carlo Gala for the Global Ocean 2018

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der "Carnival Row"-Premiere

