Die Kunstfigur des Prince Charming-Kandidaten Manuel Flickinger entstand aus einer toxischen Beziehung. Während seiner Kuppelshow-Teilnahme präsentierte er Lafayette Diamond – einen schillernden Engel mit Glitzersteinen im Gesicht. In der Sendung begeisterte der 31-Jährige mit dem Charakter, dabei erschuf er sie wegen seines Ex-Freundes, der ihn mies behandelt hatte, wie er im Promiflash-Interview verrät: "Wenn dich immer jemand an deiner Seite fertigmacht, schlecht behandelt oder tiefer stellt, als man eigentlich ist, dann versuchst du dir, dein Selbstbewusstsein auf der Straße von den Menschen zu holen." Und mit dem neuen Lebensgefühl begeistert der Pfälzer CSD-Besucher in Europa – von Wien bis Gran Canaria.



