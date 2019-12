Für Daniela Katzenberger (33) ist es gerade harte Arbeit, in ihre Hose zu kommen! Kein Wunder, immerhin ist Weihnachten für die Kultblondine ein absolutes Schlemmer-Fest. In diesem Jahr haben sie, ihr Ehemann Lucas Cordalis (52) und Töchterchen Sophia (4) die Feiertage im Schwarzwald verbracht – mit gewichtigen Konsequenzen, wie die Katze jetzt ganz offen in ihrer Instagram-Story zeigt. In dem aktuellen Clip hat sie Probleme damit, ihre Jeans zuzuknöpfen. Für die 33-Jährige allerdings ein eher geringes Übel, wie sie schon 2018 im Promiflash-Interview andeutet: "Dieses Weihnachten, das ist schön. Aber danach siehst du halt aus wie ein Elefant. Aber ich finde, das ist auch so eine Zeit, die ist es wert, dass man fett davon wird. Das hat doch so eine Gemütlichkeit!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de