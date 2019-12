Bleiben die Bauer sucht Frau-Stars nach dem Staffelfinale noch in Kontakt? Anfang Dezember flimmerte die letzte Folge der Jubiläumsausgabe über die Fernsehbildschirme. Die Dreharbeiten sind also vorbei – bricht damit auch der Kontakt untereinander ab? Keinesfalls, erklärt Christa Haberl (43), Bewerberin aus dem Jahr 2017, im Promiflash-Interview: "Es ist wie eine große Familie. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und wir haben auch eine Facebook-Gruppe. Es ist richtig toll." Gunther Höfler (34), der bereits 2014 nach der großen Liebe im TV suchte, zieht allerdings den klassischen Weg vor: "Wenn ich was will, dann telefoniere ich halt." Am liebsten übrigens mit Bruno und Anja Rauh: Mit dem BsF-Kultpaar hat der frischgebackene Profi-Boxer noch am meisten zu tun.



