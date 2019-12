Jan Leyk (35) kann es nicht mehr lassen! Seit er vor Kurzem seine Beziehung offiziell gemacht hat, ist der DJ im Netz auf Kuschelkurs. Schon Anfang Dezember zeigte er seiner Community einen selbst gemachten Adventskalender, den er von seiner Freundin bekommen hatte. Kurz darauf folgte das erste Pärchenfoto – inzwischen gibt es sogar ein zweites. Jetzt teilt Jan den nächsten Schnappschuss von sich und der Frau, die ihn momentan einfach nur glücklich macht!

Mit dieser Dame an seiner Seite wird der sonst so toughe Musiker ganz weich! "Ich hab hier so geil kitschige Bilder in der Pipeline", schreibt Jan auf Instagram zu einem Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Herzdame sowie Hund Bruno zeigt. Das Trio kuschelt gemeinsam im Bett, hat es sich sichtlich gemütlich gemacht – und scheint die Zärtlichkeiten in vollen Zügen zu genießen.

Eines dürfte aufmerksamen Betrachtern der Momentaufnahme jedoch nicht entgehen: Der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller und die Blondine sind allem Anschein nach obenrum nackt. Ob es hierbei wohl um ein After-Sex-Selfie handelt?

Instagram / jan_leyk_official Jan Leyk mit Hund Bruno, November 2019

Instagram / jan_leyk_official Jan Leyk und seine Freundin

Instagram / jan_leyk_official Jan Leyk und seine Partnerin

