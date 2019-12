Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu und es war ganz schön was los! Vor allem im Netz sorgten mal wieder einige Themen für mächtig Furore. Doch nicht nur Influencer machten 2019 von sich Reden – auch Instagram selbst beherrschte nicht nur einmal die Schlagzeilen. Die Plattform brachte einige Neuerungen an den Start, die bei den Usern mehr oder weniger gut ankamen. Promiflash hat für euch die Themen zusammengefasst, die die Community in diesem Jahr besonders bewegten.

Die Neuerungen des Jahres

Eines der Top-Themen waren in den vergangenen Monaten die sogenannten unsichtbaren Likes. Was zunächst mit einer Testphase in einzelnen Ländern begann, betrifft mittlerweile auch zahlreiche User in Deutschland. Eine der ersten, der die "Gefällt mir"-Angaben nicht mehr öffentlich angezeigt werden, ist Inlfuencerin Ana Johnson (26). Die Like-Zahlen, die ihre eigenen Beiträge betreffen, kann sie weiterhin sehen – wie oft die Posts der anderen Nutzer gelikt wurden, bleibt für sie verborgen. Der Gedanke dahinter: Die User sollen nur noch liken, wenn ihnen etwas wirklich gefällt und nicht nur auf "Gefällt mir" drücken, weil es zuvor schon jede Menge andere gemacht haben. Auch den Content Creatorn selbst soll damit der Druck genommen werden, sich zu vergleichen. Apropos Druck und Abschaffung – auch die Beauty-OP-Filter, die das eigene Gesicht komplett unkenntlich machen, sollen bald der Geschichte angehören. Ganz neu ist die Funktion, die Cyper-Mobbing eindämmen soll. Dabei wird dem Nutzer kurz vor dem Veröffentlichen angezeigt, ob die Bild- oder Videobeschreibung in das Mobbingraster fällt.

Die Challenges des Jahres

Jede einzelne Challenge hier zu nennen, würde wohl den Rahmen sprengen – deshalb folgen nun solche, die für besonders viel Wirbel gesorgt haben. Zu Beginn des Jahres sprangen unzählige deutsche Promis auf den Zug der "10 Year Challenge" auf. Unter anderem Daniela Katzenberger (33), Bibi (26) und Julian Claßen (26) und Samuel Koch (32) posteten ein Foto von vor zehn Jahren. Nach einigen Wochen, als dieser Hype Geschichte war, machte die "Old Face Challenge" die Runde. Die Aufgabe dahinter war leicht: Mithilfe einer App konnte man in Windeseile altern und sah sein älteres Ich mit Falten, hängenden Lidern und grauer Haarpracht. Im Sommer folgte dann die mittlerweile schon legendäre "Bottle Cap Challenge" – vor allem internationale Größen wie Justin Bieber (25), Ellie Goulding (32) und Zlatan Ibrahimovic (38) feierten diesen Insta-Trend und versuchten mit einem geschickten Tritt einen lockeren Deckel von einer Flasche zu stoßen. Gegen Ende des Jahres wurde die "No Filter Challenge" heiß diskutiert. Promis, Influencer und Normalos wurden dazu aufgerufen, sich natürlich und ohne Face-Filter zu zeigen. Viele Nutzer waren allerdings entsetzt, dass es dafür überhaupt eine Challenge geben muss.

Die Durchstarter des Jahres

Für die Überraschung des Jahres sorgten Kimberly Devlin-Mania alias die.kim und Nadine Niebrügge, besser bekannt als aboutdina, die mit ihren Posts wohl in die Instagram-Geschichte eingehen. Die Influencerinnen teilten im Herbst schonungslos ehrliche Posts zum Thema After-Baby-Body, die im Netz viral gingen und zahlreichen Müttern aus der Seele sprachen. Über Nacht wurden die Kölnerinnen fast deutschlandweit bekannt, wurden in TV-Sendungen eingeladen und wurden für zahlreiche Interviews angefragt. Auch die Followerzahlren der zwei Ladys schossen in die Höhe! Beide konnten sich am Ende über mehr als 10.000 Abonnenten freuen.

Der Aufreger des Jahres

Zum guten Schluss kommt etwas internationaler Flair in den Jahresrückblick. Für den Aufreger des Jahres sorgte erst vor Kurzem wohl niemand Geringeres als Jason Derulo (30)! Sein Anakonda-Penis-Pic erregte schnell die Aufmerksamkeit der User und ging durch die Decke – doch Instagram gefiel die XXL-Wölbung in der Unterhose des Sängers so gar nicht. Mehr noch: Der Schnappschuss verstoß offenbar gegen die Richtlinien der Plattform und wurde prompt runtergenommen. Jason kann über diese Entscheidung allerdings nur lachen. "Ich finde es falsch, dass sie mein Bild gelöscht haben, aber so wichtig ist es mir nun auch wieder nicht", verriet er im Promiflash-Interview.

