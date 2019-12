Die TikTok-Stars haben sich in diesem Jahr wieder besonders kreative Herausforderungen gesucht. In der beliebten Musik-App werden der Fantasie der Nutzer oftmals keine Grenzen gesetzt. So wurden beispielsweise die verschiedenen Gesichtsausdrücke von Emojis nachgemacht oder Klingeltöne imitiert. Allerdings gab es auch ziemlich makabere Web-Clips, wie etwa die Krampf-Videos um den Song von Juice Wrld (✝21). Promiflash zeigt euch im Video, welche Challenges 2019 so richtig viral gingen.



