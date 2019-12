Dieses Jahr will sie wohl ganz schnell vergessen! Denn nachdem Annie Hoffmann (35) bei Grill den Henssler in die Fußstapfen von Moderatorin Ruth Moschner (43) getreten war, musste sie sich immer wieder mit den kritischen Stimmen der Zuschauer auseinandersetzen. Die Fans waren mit der Neubesetzung überhaupt nicht einverstanden und sparten nicht mit negativen Kommentaren für die Blondine. Ende November wurde dann bekannt: Anni wird im kommenden Jahr nicht mehr Teil der Koch-Sendung sein. Mit nacktem Po verabschiedet sie sich jetzt von dem für sie unglücklichen Jahr.

"Ciao 2019. Ja, das ist mein Arsch", titelt die 35-Jährige zu einem Instagram-Bild, auf dem sie ihr Hinterteil in die Kamera streckt. In einer weißen Winterlandschaft lässt sie ihre Jeans herunter und sagt 2019 im String Lebewohl. Um nicht gleich den nächsten Shitstorm loszutreten, erklärt sie in dem Posting auch, dass es sich bei dem Flausch-Kragen ihrer Winterjacke nicht um echtes Fell handelt. Ihre Community feiert Annie für den humorvollen Jahresrückblick und wünscht ihr für das kommende Jahrzehnt nur das Beste.

Wer bei Steffen Hensslers (47) Küchenschlacht zukünftig den Moderations-Job macht, hat der Sender noch nicht bekannt gegeben. Für die Zuschauer des Formats ist allerdings klar: Sie wünschen sich Ruth zurück. "Ich fand Ruth als Moderatorin am besten", stellte ein User beispielsweise auf Twitter klar und – hofft auf ein Comeback des beliebten TV-Stars.

Wenzel, Georg/ ActionPress "Grill den Henssler"-Stars Steffen Henssler und Annie Hoffmann

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Annie Hoffmann, TV-Moderatorin

Sebastian Gabsch / Future Image/ ActionPress Ruth Moschner, Moderatorin

