Stormi Webster (1) kann sich dieses Jahr zu Weihnachten besonders glücklich schätzen! Von ihrer Oma Kris Jenner (64) bekommt die Einjährige nämlich ein voll eingerichtetes XXL-Puppenhaus mit zwei Stockwerken, einem Balkon und einer Türklingel. Genau so eins habe auch ihre Mama Kylie (22) gehabt, als sie in ihrem Alter war, wie sie im dazugehörigen Xmas-Vlog auf YouTube verrät. Die Fans können kaum fassen, was der Knirps da Opulentes geschenkt bekommt und stellen nicht ganz neidlos in den Kommentaren fest: "Wenn das Haus eines Babys größer ist, als dein eigenes Haus."



