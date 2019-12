Madonna (61) turtelt noch immer mit ihrem Herzbuben! Bereits im Oktober hatte die Popsängerin für erste Liebesgerüchte mit Ahlamalik Williams gesorgt – die durch erste Kuschel-Fotos vor einigen Tagen dann auch bestätigt wurden. Ihr neuer Freund ist ein Tänzer aus ihrer Bühnencrew und mit seinen 26 Jahren ein gutes Stück jünger als die Musikerin. Die Beziehung ist anscheinend bereits so ernst, dass das Paar privat zusammen verreist!

Jetzt tauchten Paparazzi-Aufnahmen von Madonna und Ahlamalik am Flughafen in London auf. In dicke Winterklamotten eingepackt und mit Sonnenbrillen gewappnet kamen die Turteltauben aus dem Gebäude. Doch die beiden werden Silvester wohl nicht allein in der britischen Hauptstadt verbringen: Neben den beiden fiel Madonnas älteste Tochter Lourdes in ihrem pinken Oberteil auf und auch ihr Sohn David Banda Mwale (14) und die Zwillinge Estere (7) und Stelle (7) sind bei dem Trip mit dabei.

Aber was sagen eigentlich die Familien des Pärchens zu ihrer Liebe? Für Lourdes sei es laut eines Insiders von HollywoodLife kein Problem, dass ihre Mutter einen Mann datet, der nur zwei Jahre älter als sie ist. Und auch Ahlamaliks Eltern befürworten die Verbindung: "Ich habe meinem Sohn gesagt, dass Liebe keinen Altersunterschied kennt, wenn beide Erwachsene damit einverstanden sind", stellte sein Vater im Interview mit Mirror klar.

Backgrid Madonna mit ihren Kindern und ihrem Freund Ahlamalik Williams im Dezember 2019

Backgrid Lourdes Leon und David Banda im Dezember 2019

Getty Images Madonna, Sängerin

