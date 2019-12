Penn Badgley (33) spricht offen über seine aktuelle Rolle! Der ehemalige Gossip Girl-Star spielt in der erfolgreichen Netflix-Serie You die Hauptrolle Joe Goldberg. Die Geschichte des New Yorker Buchhändlers, der sich als krankhafter Stalker entpuppt, hat mittlerweile eine zweite Staffel bekommen, die für Fans seit wenigen Tagen auf dem Streamingdienst verfügbar ist. Seiner Figur kann der Schauspieler allerdings in den neuen Folgen noch weniger abgewinnen!

Im Interview mit Vanity Fair spricht Penn über seine Figur, die in der zweiten Staffel eine Beziehung mit der Hobby-Köchin Love anfängt: "Er sagt immer: Wenn ich dir bloß zeigen könnte, wer ich wirklich bin. Bis zu diesem Punkte konnte er das nie. Dann hat er es verstanden und er benimmt sich wie ein Arsch." Da sei für ihn der Punkt gekommen, an dem er sich gedacht hätte: "Joe, ich habe dich nie weniger gemocht."

Schon bevor er das Jobangebot damals angenommen hatte, war ihm Joe Goldberg nicht geheuer, wie er im Januar TV Movie verraten hatte: "Ich habe Joe gehasst. Mich hat das Projekt sehr gereizt, aber ich hatte keine Lust, in die Haut dieses furchtbaren Typen zu schlüpfen." Doch dann hätten die Macher ihn doch überzeugen können.

Everett Collection / ActionPress Penn Badgley und Elizabeth Lail in "You"

Getty Images Penn Badgley, "You"-Darsteller

Netflix Penn Badgley in "You – Du wirst mich lieben"

