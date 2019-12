Lina Larissa Strahl (22) erfüllte einem Fan einen großen Wunsch – doch auch die Sängerin selbst wird sich wohl immer an diesen besonderen Moment zurückerinnern. Der Bibi & Tina-Star lud vor Längerem ein Mädchen zu einem Meet and Greet nach einem Konzert ein, dem es gesundheitlich nicht gut ging. Im Interview mit Promiflash erinnert sich Lina an das Gespräch zurück: "Dann meinte sie: Ja, ich wäre jetzt auch nicht hier ohne dich, weil nur durch dein Lied, also durch 'Leicht', habe ich mir gesagt, dass ich die OP noch mache. Das hat mich so mitgenommen, dass ich danach erst einmal direkt geweint habe."



