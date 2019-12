Lina Larissa Strahl (22) und Tilman Pörzgen (26) gehen seit 2016 gemeinsam durchs Leben. Trotzdem war diese Phase sicher ungewohnt für sie: Anfang des Jahres verbrachte das Paar nämlich einen Monat ununterbrochen miteinander – und zwar auf Linas "Um zu Rebellieren"-Tour. Der Schauspieler trat neben der Sängerin als Musik-Support auf. Doch kam es bei so viel gemeinsamer Zeit nicht mal zu Streitereien? "Wir sind, glaube ich, generell gut im Zanken. Wir kommen trotzdem megagut miteinander klar. Natürlich ist es stressig, aber trotzdem ist es auch total toll, wenn du quasi ins Hotelzimmer kommst und du hast so eine Vertrauensperson bei dir", verriet die Ex-Bibi & Tina-Darstellerin im Promiflash-Interview.

