Die Fans hatten es bereits vermutet – jetzt ist das erneute Liebes-Aus von Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (26) offiziell! Bereits vor Weihnachten ist der 31-Jährige aus der gemeinsamen Wohnung in Hannover ausgezogen, wie er jetzt in seiner Instagram-Story erklärt: "Yeliz und ich haben uns getrennt. Wir haben uns als Freunde verabschiedet und möchten das auch dabei belassen. Wir haben in den letzten Monaten um unsere Liebe gekämpft, aber am Ende haben wir feststellen müssen, dass es für uns nicht mehr reicht."



