Heißer geht es nicht! Kylie Jenner (22) weiß ganz genau, wie sie ihre riesige Netz-Community von über 155 Millionen Follower begeistern kann. Sie räkelt sich dafür äußerst gerne halb nackt im Bett oder präsentiert in den sozialen Netzwerken ihr üppiges Hinterteil im knappen Bikinihöschen. Und auch kurz vor dem Neujahr lässt Kylie es sich nicht nehmen, ihren Fans mit einem heißen Schnappschuss noch mal ordentlich einzuheizen!

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sich die 22-Jährige in gewohnt freizügiger Manier und teilt ein Bild, auf dem sie nur in enger Spitzen-Unterwäsche zu sehen ist. "Es fühlt sich nicht richtig an, in das Jahr 2020 zu starten, ohne einen letzten Verführungsversuch", schrieb die Mutter der kleinen Stormi (1) zu ihrem Post. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto liegt der Keeping up with the Kardashians-Star in einem Bett und wälzt sich lasziv in weißen Laken – und präsentiert im knappen Spitzen-Zweiteiler stolz ihre heißen Kurven.

Und auch an den Weihnachtstagen geizte Kylie nicht mit ihren Reizen. Auf Instagram postete sie vergangenen Mittwoch ein Bild von sich in einer hautengen grünen Abendrobe, die ihre weiblichen Rundungen perfekt in Szene setzte. Die Corsage schnürte dabei ihre ohnehin schmale Taille auf den kleinstmöglichen Nenner und der hohe Beinschlitz ihres smaragdfarbenen Seidenkleids sorgte zusätzlich für einen umwerfenden Sex-Appeal.

