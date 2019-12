Diesen Anblick gibt es nicht häufig zu sehen! Suri Cruise (13) gehört wegen ihrer Eltern Katie Holmes (41) und Tom Cruise (57) zweifellos zu den meistfotografierten Kindern der Welt. Die Hollywood-Stars selbst veröffentlichen jedoch nur selten Fotos von der mittlerweile 13-Jährigen. Umso überraschender war nun dieses Posting von Katie: Die "Ocean’s 8"-Darstellerin veröffentlichte ein neues Selfie von sich und der Teenagerin und zeigte damit einmal mehr, wie ähnlich Mutter und Tochter sich mittlerweile sind!

Die 41-Jährige hatte für ihre Instagram-Follower ein ganz besonderes Geschenk einen Tag nach Weihnachten. In ihrer Story strahlte den Usern nicht nur die Schauspielerin entgegen, sondern auch Suri. Total harmonisch lehnen die beiden ihre Köpfe auf dem Schwarz-Weiß-Foto aneinander. Katie ließ den Schnappschuss ganz für sich sprechen und kommentierte ihn nicht. Das Foto beweist jedoch, dass das Duo glatt als Schwestern durchgehen könnte.

Katie und Suri haben eine enge Bindung. Während das letzte gemeinsame Foto mit ihrem Vater Jahre her ist, wird die Jugendliche immer wieder an der Seite ihrer Mutter gesehen. Die "Batman Begins"-Darstellerin war 27 Jahre, als ihre Tochter auf die Welt kam. In einem Interview erklärte sie kürzlich: "Wir sind auf gewisse Weise zusammen groß geworden."

Actionpress/ Sipa Press Katie Holmes und Suri Cruise

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

LRNYC / MEGA Katie Holmes und ihre Tochter Suri, August 2019

