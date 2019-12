Was für ein skandalreiches Jahr für die britischen Royals! Schon im Januar erlitt Prinz Philip (98) einen schweren Autounfall, bei dem er selbst und die in den Crash verwickelte junge Mutter zum Glück ohne größere Blessuren blieben. Anschließend gab der Mann von Queen Elizabeth II. (93) seinen Führerschein ab. Doch auch sein Sohn Andrew (59) und sein Enkel Harry (35) sorgten für Schlagzeilen. Im Video seht ihr, was 2019 im Haus der Windsors noch so los war.



