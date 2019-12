Mit dieser Aktion hatte TV-Moderatorin Annie Hoffmann (35) für einige Lacher gesorgt! Vergangenen Sonntag meldete die Blondine sich mit einem besonders kreativen Silvester-Beitrag bei ihren Fans: Vor einer wunderschönen Winterlandschaft zog sie sich die Hose runter – und präsentierte ihren blanken Po! Ob Sarah Connor (39) sich hier hat inspirieren lassen? Auch die Musikerin zeigt dem Jahr 2019 jetzt ihren blanken Hintern!

Das heiße Foto veröffentlichte die "Herz Kraft Werke"-Interpretin nun auf ihrem Facebook-Kanal. Auf dem Schnappschuss posiert Sarah mit ausgebreiteten Armen vor einer tosenden Meeresküste – nur in einen knappen schwarzen Bikini bekleidet – und kehrt dem Betrachter dabei den Rücken und ihren Po zu. "Bye, bye wildes 2019", schrieb sie dazu. "Du warst das Schönste seit Jahren."

Ihre Fans sind hin und weg von dem Anblick. "Endlich mal hübsche Silvester-Grüße" und "Bleib so wie du bist", jubeln zwei Nutzer in den Kommentaren. Was sagt ihr zu dem neuen Booty-Trend zum neuen Jahr? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Facebook / sarahconnor Sarah Connor, Musikerin

Actionpress/ gbrci / Future Image Sarah Connor, Sängerin

Getty Images Sarah Connor in Soltau 2013

