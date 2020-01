Susan Sideropoulos (39) führt seit 23 Jahren eine Bilderbuch-Beziehung: Schon als Teenager lernt die Ex-GZSZ-Darstellerin ihren heutigen Mann Jakob Shtizberg kennen. 2006 heiraten sie schließlich und bekommen zwei Kinder, die 2010 und 2011 zur Welt kommen. Wer wäre also besser geeignet, als Susan, um Liebes-Tipps zu geben? "Ich glaube, das Geheimnis ist, dass man dem Partner viel mehr gönnen sollte, weil am Ende geht es einem besser, wenn es dem Partner gut geht", erzählte sie gegenüber Promiflash.



