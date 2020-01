Seit 2014 ist Ashley Tisdales (34) mit ihrer großen Liebe Christopher French (37) verheiratet – doch ihre Vergangenheit als Star beim High School Musical schien bis jetzt ein Tabu in der Beziehung zu sein. 2006 wurde die US-Schauspielerin mit der Teenie-Reihe über Nacht zum gefeierten Star. Bis heute hat ihr Ehemann die Kultstreifen allerdings noch nie angesehen! Doch das änderte die Beauty vor wenigen Tagen – ab vor den Fernseher mit dem werten Gatten. Seine Reaktionen hielt sie in ihrer Instagram-Story fest: "Hättest du so etwas geschaut, als du jünger warst? Sei ruhig ehrlich”, fragt sie Christopher auch dabei.

Instagram / cmfrench Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de