Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) sind im Ausnahmezustand. Kein Wunder, immerhin werden die Kuppelshow-Stars in wenigen Monaten zum ersten Mal Eltern. In einem YouTube-Video blickt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin auf den Moment zurück, als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr – und ist auch heute von dieser Erinnerung noch zu Tränen gerührt. "Ich bin einfach nur runtergerannt in Sebastians Arme und habe einfach nur geheult wie ein Schlosshund", gibt die werdende Mama zu.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de