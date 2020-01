Kelly Clarksons (37) Sexleben lässt offenbar keine Wünsche offen! Zehn Jahre nach dem Gewinn der ersten Staffel der Castingshow “American Idol” verliebte sich die Kurven-Beauty 2012 in den Manager Brandon Blackstock (43) – ein Jahr später folgte das Jawort und die beiden bekamen zwei Kinder. Während bei vielen Paaren das Liebesleben mit der Zeit allerdings einschläft, sind Kelly und ihr Mann offenbar immun gegen Flauten: Kelly und Brandon sind im Bett noch so aktiv wie am Anfang ihrer Beziehung!

Eigentlich hatte die "The Voice"-Gewinnerin Brynn Cartelli ihrer berühmten Kollegin eine ganz harmlose Frage gestellt. "Was ist die letzte Sache, die du jeden Abend vor dem Zubettgehen tust?", erkundigte sie sich in einem Interview für das Life and Style Magazine nach Kellys Einschlafritual. Die 37-Jährige brach spontan in Gelächter aus – und verriet dann: "Ich war viele Jahre lang Single. Ich habe Kinder und das, womit man Kinder macht, ist das, was ich normalerweise vor dem Einschlafen tue."

Die Musikerin betonte, mit ihrem aktiven Sexleben nicht etwa angeben zu wollen. "Das ist nicht gelogen", beteuerte Kelly. "Es ist nicht seltsam, es ist natürlich." Die Sängerin hat schon früher offen über ihr Liebesleben gesprochen. "Wir sind sehr viel aktiver als andere Paare", verriet sie bereits 2017 in einem Interview.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson 2018 in New York

Anzeige

Getty Images US-Sängerin Kelly Clarkson

Anzeige

Rich Fury/Getty Images Kelly Clarkson bei den Radio Disney Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de