Bei Tammy Hembrow (25) lautet das Motto offensichtlich "weniger ist mehr!" Im Netz präsentiert sich die Influencerin ihren mehr als zehn Millionen Followern regelmäßig in knappen Outfits und setzt dabei ihren durchtrainierten Körper perfekt in Szene. In ihrem neuen Clip sind erneut alle Augen auf die Zweifach-Mutter gerichtet: Beim gemeinsamen Kochen mit ihren beiden Kids, Wolf und Saskia, verzichtete die Blondine kurzerhand auf ihren BH!

Die Australierin hat offenbar nichts gegen ein bisschen Freizügigkeit. In ihrem neuen YouTube-Video bereitet die Beauty mit ihrem Nachwuchs das Essen zu und schlüpft dafür in lässige, aber durchaus sexy Klamotten. Dabei erschien der 25-Jährigen wohl auch ihr Büstenhalter eher überflüssig: Unter einem hellblauen Unterhemd zeichneten sich überdeutlich die Umrisse ihrer Brustwarzen ab!

Von den Zuschauern kamen vereinzelt recht empörte Rückmeldungen. Aber insgesamt erntete das Fitnessmodel mit ihrer knappen Kleiderauswahl – samt fehlender Unterwäsche – überwiegend positive Kommentare: "Nur weil du eine Mutter bist, heißt das noch lange nicht, dass du keine heiße Mutter sein kannst", schrieb ein User.

