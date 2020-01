Das muss wahre Liebe sein! Erst vor wenigen Tagen überraschten die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Josephine Welsch und ihr Partner Robert Dallmann, dessen Spitzname Wolf ist, mit erfreulichen Neuigkeiten. Sie werden zum zweiten Mal Eltern – und nicht nur das: Sie bekommen sogar Zwillinge. Wie liebevoll das Pärchen miteinander umgeht, zeigte Josephine ihrer Community jetzt über die sozialen Netzwerke!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Vollblut-Mutter einen Schnappschuss ihres Silvesterabends, auf dem zu erkennen ist, wie ihr Liebster ihr eine Pediküre verpasst. "Das muss Liebe sein. Das ich mal jemanden an meine Füße ran lasse, nein, dass mein Schnittchen überhaupt an meine Füße ran geht", schrieb sie unter das Foto. Sie lässt ihren Wolf wissen, wie stolz sie darauf ist, was sie bisher zusammen geschafft haben: "Danke das du mich immer wieder runter holst, beruhigst, wenn ich wieder durch drehe."

Bei vielen ihrer Fans kommt dieser unverblümte Post sehr gut an. Kommentare wie: "Ihr seid so ein tolles Paar. Ihr passt doch wie Arsch auf Eimer" oder "Traumhaft!! Ich liebe euch zusammen!" überfluten den Schnappschuss des Pärchens.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und Robert Dallmann, Dezember 2019

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch mit ihrem Partner Robert Dallmann und ihrem gemeinsamen Sohn

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und ihr Partner Robert Dallmann, Weihnachten 2019

