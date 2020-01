Toni Garrn (27) schwebt mit einem echten Sahneschnittchen auf Wolke sieben. Das deutsche Model hat an Silvester die Beziehung zu Schauspieler Alex Pettyfer (29) öffentlich gemacht – die beiden sind sogar schon verlobt! Doch wer ist der muskelbepackte Hottie eigentlich? Er wurde in England geboren, startete aber in Hollywood durch – unter anderem ließ er als sexy Stripper in "Magic Mike" die Herzen der Fans höherschlagen.

