Tragische Nachrichten von Nick Gordon! Der Ex-Freund von Whitney Houstons (✝48) Tochter Bobbi Kristina (✝22) ist am vergangenen Mittwoch im Alter von nur 30 Jahren an einer Drogenüberdosis gestorben. Das bestätigte sein Bruder Jack Walker Jr. gegenüber dem Magazin People. "Ich liebe dich so sehr, großer Bruder. Ich hoffe, du hast mich an deinem Bett mit dir reden hören. Du bist bei mir und ich kann es fühlen. Ich liebe dich", schrieb der junge Mann zudem auf Facebook.



