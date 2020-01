Bei Ansel Elgort (25) und seiner Freundin Violetta Komyshan (23) geht es immer noch ziemlich heiß her. Der "Divergent"-Star und die professionelle Ballerina sind bereits seit etwa acht Jahren ein Paar. Als Teenager lernten sie sich auf ihrer Schule in New York kennen und lieben. Wie leidenschaftlich ihre Beziehung nach all den Jahren noch ist, bewiesen die beiden jetzt im gemeinsamen Urlaub: Ansel trägt seine Violetta auf Händen – und packt dabei ordentlich zu!

Der Schauspieler und die Tänzerin sind gerade für einen romantischen Urlaub in der Dominikanischen Republik und kommen dort offenbar ganz schön in Wallungen. Auf einem Instagram-Foto hält Ansel seine Liebste auf dem Arm und küsst sie leidenschaftlich. Mit dem Arm zwischen Violettas Beinen und seiner Hand auf ihren Pobacken hat er dabei alles bombenfest im Griff. "Wie kann man im Urlaub nur böse sein", schrieb der 25-Jährige zu seinem sexy Schnappschuss.

Wie sehr die Funken zwischen Ansel und Violetta sprühen, davon können sich die Fans immer wieder überzeugen. Die dunkelhaarige Beauty spielte zum Beispiel in dem Musikvideo zu Ansels allerersten Single mit – und die beiden gingen dabei ganz schön auf Tuchfühlung.

Getty Images Ansel Elgort bei der Premiere von "The Goldfinch"

Anzeige

Getty Images Violetta Komyshan und Ansel Elgort in New York, Mai 2018

Anzeige

Getty Images Violetta Komyshan und Ansel Elgort bei einem Screening von "Jonathan"

Anzeige

Folgt ihr Ansel und Violetta auf Instagram? Ja, klar! Nein, bisher nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de