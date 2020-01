Johannes Haller (31) bricht sein Schweigen! Vor wenigen Tagen gab der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat die Trennung von seiner Freundin Yeliz Koc (26) bekannt. Während sie sich schon kurz darauf mit einem Gefühls-Update bei ihren Fans meldete, postete Johannes nur Fotos aus seinem Urlaub in Kapstadt. Jetzt gibt er in seiner Instagram-Story zu: Der spontane Trip diene auch als Ablenkung. Obwohl er sich auf seinem Social-Media-Kanal lächelnd zeigt, habe ihn das Beziehungs-Ende mitgenommen. "Natürlich sitze ich hier auch so zwei bis drei Stunden am Tag, wo ich so meine Tiefs habe und mich frage: 'War das überhaupt das Richtige?'", erklärt er.



