Neues Jahr, neues Glück – Khloé Kardashian (35) macht offenbar drei Kreuze, dass sie die letzten Jahre endlich hinter sich hat. Nachdem 2018 es schon in sich hatte, weil ihr damaliger Lover Tristan Thompson (28) kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter True (1) fremdgegangen war, wiederholte sich dieses Fiasko sogar nochmals zu Beginn 2019. Daraufhin trennte sich die Khloé endgültig von dem Profibasketballer. Wie sehr diese Erfahrungen sie mitgenommen haben, verdeutlichte die 35-Jährige nun zum Jahresende öffentlich im Netz.

Kurz vor dem Jahreswechsel wandte sich Khloé mit ihren Gedanken an ihre Follower auf Instagram. Zu der Reihe von mehreren Videos, in denen viele Momente aus den letzten zwölf Monaten gezeigt wurden, verfasste der Keeping up with the Kardashians-Star einen langen Text: "2019, ich bin froh, dass ich mich von dir verabschieden kann", begann sie ihre Zeilen. Sie wolle ihre Fans daran erinnern, dass man Vertrauen darin haben müsse, dass es einem im Laufe der Zeit besser gehen würde, so lange man an sich selbst glaube.

Ihre Follower reagierten dankbar auf die ermutigenden Worte: "Du bist so eine große Inspiration für uns alle, Khloé. Schön, dass du uns daran erinnerst, dass es immer weitergeht", bedankte sich eine Nutzerin unter ihrem Beitrag und versah ihren Kommentar mit drei Herzen. Andere User wünschten sich für die Good-American-Designerin, dass sie 2020 endlich ihren Traummann treffe, der sie auf Händen trägt.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Dezember 2019

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloe Kardashian, Dezember 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Dezember 2019

