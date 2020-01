Und noch ein Kandidat macht sich so langsam in Richtung australischen Busch! Am Freitag startet endlich die 14. Staffel vom Dschungelcamp. Erst vor wenigen Minuten erwischte Promiflash bereits Prince Damien (29) am Flughafen auf dem Weg ins Abenteuer. Nun trudelte der nächste Star am Airport ein – und siehe da, Anastasiya Avilova (31) kann sich vorm Abflug nach Down Under sehen lassen!

Promiflash traf die 31-Jährige vor wenigen Augenblicken ziemlich gut gelaunt am Frankfurter Flughafen. In einem bauchfreien Pullover und schwarzen Stiefeletten strahlte sie den Fotografen entgegen. Doch hinter dem Strahlen verbirgt sich eine ziemlich aufgeregte Beauty, wie sie im Interview mit Promiflash verriet. So habe sie die Nacht vor Nervosität kaum schlafen können.

Erst kürzlich ging die Ex von Ennesto Montè (44) mit einem Geständnis an die Öffentlichkeit – sie wurde nämlich vor dem Dschungelcamp von einem Mann erpresst: "Er hat mir gedroht, alle Details bekanntzumachen und mich damit in den Schmutz zu ziehen. [...] Er wollte 5.000 Euro für sein Schweigen." Wie sie selbst nun gegenüber Bild bekannt gab, sei die Rede von einem "sexy Video" gewesen.

