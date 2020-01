"Mad Max: Fury Road" gehört zu den absoluten Filmlieblingen der vergangenen zehn Jahre! Doch die mehrfach ausgezeichnete Actionfilm-Fortsetzung aus den 80ern, die 2015 in die Kinos kam, ist nicht die einzige Produktion, die den Kinobesuchern in bester Erinnerung geblieben ist. Auch die Horrorkomödie "Get Out" von 2017 reiht sich in die Highlights des vergangenen Jahrzehnts ein. Sogar ein deutscher Streifen ist in dem BBC-Ranking vertreten: "Toni Erdmann" konnte 2016 die Arthouse-Fans für sich begeistern.



