Herzschmerz-Alarm bei DSDS! Seit Samstagabend dürfen sich die Liebhaber der Castingshow wieder an schrägen Kandidaten und musikalischen Talenten ergötzen. Auch die Jury um Dieter Bohlen (65), Oana Nechiti (31), Xavier Naidoo (48) und Pietro Lombardi (27) dürfte erneut zum Zuschauer-Garant werden. Doch Letzterer runzelte in der Auftaktfolge nicht nur wegen falsch gesungener Töne die Stirn: Pietro jammerte auch über sein ach so tristes Single-Dasein!

"Kann doch nicht sein, dass ich seit vier Jahren Single bin! Ich bin doch ein Beziehungsmensch!", beschwerte sich der "Nur ein Tanz"-Interpret, als er im Interview auf seinen Beziehungsstatus angesprochen wurde. Im Gespräch mit dem Poptitan schilderte er zudem, wie seine perfekte Freundin sein müsse: "So eine Kassiererin. Eine, die was ganz Normales macht. Aber ich gehe immer zu Rewe, da ist keine für mich!"

Doch nicht nur der Beruf muss stimmen – auch optisch scheint Pietro so seine Vorlieben zu haben: Nach Ex-Frau Sarah (27) begeisterte den Musiker zuletzt Love Island-Teilnehmerin Melissa (24). Genau wie seine Verflossene war auch die Reality-TV-Teilnehmerin dunkelhaarig und eher klein.

TV NOW/ Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de