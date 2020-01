Scott Disick (36) und Sofia Richie (21) gehen seit über zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Nach einigen Höhen und Tiefen sind die beiden mittlerweile ein eingespieltes Duo – sogar mit seinen Kids, denn Sofia ist schon fester Bestandteil seiner Familie. Und das machte das Model jetzt auch wieder deutlich: Mit Scotts Tochter Penelope (7) rockte die Beauty einen ziemlich coolen Partnerlook!

Paparazzi erwischten das aufeinander abgestimmte Duo kurz nach Neujahr in Aspen bei einem Ski-Ausflug. Mit der Sonne um die Wette strahlend setzten die beiden ein modisches Statement – denn sowohl Sofia als auch Penelope erschienen in einer knallpinken Ski-Jacke. Gemeinsam machten sie dann noch die Piste unsicher und waren an diesem Tag wohl der stylishste Hingucker.

Sofia hat mittlerweile sogar den Segen von Scotts Ex-Freundin und der Mutter seiner Kinder Kourtney Kardashian (40). "Es hilft, dass Kourtney Sofia jetzt vertraut. Die Kinder dürfen Zeit mit ihr verbringen. [...] Bis jetzt haben die Kinder gegenüber Kourtney nur Gutes über Sofia berichtet", plauderte eine Quelle gegenüber People vor einiger Zeit aus.

Backgrid / ActionPress Sofia Richie und Penelope Disick in Aspen 2020

Backgrid / ActionPress Sofia Richie und Penelope Disick im Ski-Urlaub in Aspen, Januar 2020

Instagram / letthelordbewithyou Kourtney Kardashian, Scott Disick und Sofia Richie

