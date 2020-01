Die Nervosität raubt ihm den Schlaf! Tobias Wolf steht wohl eines der aufregendsten Jahre seines bisherigen Lebens bevor: Zusammen mit seiner Ehefrau Maren Wolf (27) erwartet der Blogger das erste gemeinsame Kind. Die werdenden Eltern befinden sich noch ganz zu Beginn der Schwangerschaft und deswegen ist der Gang zum Frauenarzt ein wahrer Nervenkitzel für den zukünftigen Papa. Er ist sogar so aufgeregt, dass er nachts nicht mehr schlafen kann!

Auf seinem gemeinsamen YouTube-Kanal nimmt das Liebespaar in Vlogs seine Fans mit durch den Alltag. In einem aktuellen Video erzählen die beiden nun von der Nacht vor ihrem Termin bei der Frauenärztin. "Leute, das war eine der krankesten Nächte, die ich je hatte. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht", gibt der Influencer zu. Er habe sich herumgewälzt und sich dann nach schlaflosen Stunden ablenken müssen. "Ich habe mich mitten in der Nacht an den Tisch gesetzt und habe Kuchen gegessen", lacht Tobi, während die beiden im Auto vor der Arztpraxis sitzen.

Dadurch, dass sie erst in der sechsten Schwangerschaftswoche sind und dies erst der zweite Frauenarzttermin war, sei es besonders aufregend für die beiden gewesen. "Da haben wir jetzt gesagt bekommen, dass es wirklich keine Eileiterschwangerschaft ist", berichtet Maren erleichtert. Ihr Baby habe es sich schon ganz bequem gemacht. "Und das Herzchen haben wir heute auch schon gesehen!"

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de