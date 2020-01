Heiß, heißer, Hailey Bieber (23)! Die Ehefrau von Sänger Justin Bieber (25) begeistert immer wieder mit ihren aufregenden Looks. Ob in privater Abendgarderobe, auf dem roten Teppich bei offiziellen Veranstaltungen oder ganz leger in Pulli und Jeans beim Bummeln in der Stadt – die Outfits des Models sind immer ein Hingucker! Und auch bei diesem abendlichen Ausflug bewies die Beauty mal wieder ihr sicheres Händchen für Mode!

Am Samstag stieg Hailey, zusammen mit einer Freundin und begleitet von Bodyguards, aus einem dunklen Van, um die Party von Yves Saint Laurent in Los Angeles zu besuchen. Dabei legte sie wieder mal einen Wow-Auftritt hin: Ihr schlichtes, hautenges Minikleid, wurde durch ein orange-schwarzes Fell-Element zu einem auffälligen Style. In dem ultraknappen Dress, das sie mit schwarzen Sandaletten, einer passenden Clutch und einem strengen Haardutt kombinierte, kamen ihre langen, schlanken Beine perfekt zur Geltung.

So aufreizend und figurbetont sich Hailey gern kleidet – die 23-Jährige kann auch anders: Seit ihrer Hochzeit scheint sie sich oft dem Klamottengeschmack ihres Gatten anzupassen: Immer wieder lässt die Blondine ihre glamourösen Kleidungsstücke im Schrank hängen und setzt stattdessen auf mega lässige XXL-Schlabberklamotten.

Backgrid Hailey Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

Backgrid Hailey Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

MEGA Hailey und Justin Bieber im Januar 2019

