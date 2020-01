Micaela Schäfer (36) ist seit letztem Sommer ganz und gar glücklich an ihren Freund Adriano Hess vergeben. Die beiden sind unzertrennlich und zeigten sich sogar schon mehrere Male zusammen auf öffentlichen Events. Doch was fasziniert die Beauty eigentlich an dem Gastronom so sehr? "Natürlich seine Hemden, die sind oft maßgeschneidert. Da kommen einfach die Brustmuskeln hervor, [...] ich bin echt ein Hemden-Fetischist", gestand die sexy Brünette nun im Promiflash-Interview. Aber auch die inneren Werte ihres Partners seien ihr sehr wichtig.



