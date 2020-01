Sexy Silvester-Mottoparty bei Elsa Pataky (43)! Erst vor Kurzem zogen die Schauspielerin und ihr Mann Chris Hemsworth (36) in ihre millionenteure Villa in Australien. In ihrem Domizil mit Blick aufs Meer kann es sich das Ehepaar nun richtig gut gehen lassen. Pünktlich zu Silvester schmissen sie dann auch gleich ihre große Einweihungsfeier. Ganz im Sinne des Mottos "Studio 54" präsentierte sich die 43-Jährige in einem wunderschönen Kleid. Dabei stach sofort ins Auge, dass sie darunter wohl keine Unterwäsche trug!

Über ihren Instagram-Account teilte Elsa gleich zwei Schnappschüsse ihrer ausgelassenen Party und zeigte auf ihnen ihren hautfarbenen, bodenlangen Dress. Und der kann sich sehen lassen: An der Seite ist das verführerische Kleid völlig durchsichtig und nur mit einigen Glitzerpailletten verziert. Dabei fällt auf, dass die Spanierin sich wohl dazu entschied, keine Unterwäsche darunter zu tragen. In gewagten 70er-Jahre-Outfits erschienen unter anderem auch Matt Damons Ehefrau Luciana Barroso und ihre Schwägerin Samantha Hemsworth.

In ihrem frisch renovierten Haus fanden sicher auch ihre zahlreichen Gäste genügend Platz. Denn neben einem riesigen Infinity-Pool verfügt ihr neues Zuhause auch über fünf Schlafzimmer und zehn Badezimmer. Außerdem können sie sich in ihrem Dampfbad und der Sauna ordentlich entspannen.

Instagram / elsapatakyconfidential Elsa Pataky bei ihrer Silvesterparty in Byron Bay

Anzeige

Backgrid Matt Damon und Luciana Barroso, November 2019

Anzeige

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth in Los Angeles, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de