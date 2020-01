Laura Müller (19) lässt tatsächlich die Hüllen fallen! Seit etwas über einem Jahr ist die junge Influencerin die Frau an der Seite von Michael Wendler (47). Als Freundin des Schlagerstars zog die 19-Jährige zuletzt immer wieder große Aufmerksamkeit auf sich – nicht zuletzt, weil sie sich trotz ihres zarten Alters gerne ziemlich freizügig und sexy zeigte. Ihre Liebe für knappe Kleidung bringt die Brünette nun aber auf ein neues Level: Laura zieht sich für den Playboy aus!

Wie RTL Exclusiv am Sonntagnachmittag berichtet, soll die Liebste des Wahl-Amerikaners sich tatsächlich für die Januar-Ausgabe des weltbekannten Männermagazins nackig machen. Weitere Details zu den heißen Fotos des Erotik-Blatts gibt es bisher nicht – und auch wie viel nackte Haut Laura zeigen wird, ist nicht bekannt. Eins steht aber wohl fest: Ihrem Micha dürften die anzüglichen Aufnahmen definitiv gefallen!

Mehreren Online-Zeitungen, wie VIP-Flash zufolge, soll die Fotostrecke unter dem Motto "All is Nature" stehen. Damit will Laura ein für alle Mal beweisen: Ihre Brüste und Lippen sind nicht – wie viele ihrer Follower stets behaupten – das Ergebnis einer Beauty-Operation. Ab kommenden Mittwoch dürfen die Fans die sexy Pics dann in der neuen Playboy-Ausgabe bestaunen.

